Протестиращи опитаха да щурмуват сградата на Народното събрание (Видео, снимки)

Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на Народното събрание СНИМКА: Велислав Николов

Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание. Това се случи по време на гражданския протест под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент", на който дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане", пише Нова тв. 

Демонстрацията беше свикана преди началото на есенната сесия на парламента. Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на НС, където политическите партии обявяваха заявките и приоритетите си за новия политически сезон. 

Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на Народното събрание ВИДЕО: Велислав Николов

