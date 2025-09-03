ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивския театър се превърна в сцена за кръводаряване, желаещи чакат на опашка

24 часа Пловдив онлайн

Един след друг кръводарители лягат на двете кушетки във фоаието на театъра, за да се включат в инициативата. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Кръв за живот, не за отмъщение, казва директорът на трупата Сузана Арутюнян-Василевска

Само за час 10 души дадоха кръв, а желаещите чакат на опашка. Това се случва не в болница, а във фоайето на Пловдивския драматичен театър, което се превърна в сцена за хуманната акция. Инициативата е съвместна с БЧК, театъра и Районния център по трансфузионна хематология. Каузата е повече от благородна - да се спасят човешки животи.
Едни от първите кръводарители бяха служители на Народната библиотека "Иван Вазов", а също и актьори и служители на театъра. Прииждат и обикновени хора.
Акцията стартира днес и продължава и утре от 9,30 до 13 часа. Всеки кръводарител получава безплатен билет за 29-ото издание на "Сцена на кръстопът", което ще започне с постановката „Без кръв" по романа на Алесандро Барико.
"Това ще бъде спектакъл с кауза, като девизът е „Кръв за живот, не за отмъщение", заяви директорът на Драматичен театър-Пловдив Сузана Арутюнян-Василевска.
За онези, които желаят да се включат, но не могат да дарят кръв, ще бъдат осигурени специални билети, средствата от които ще подкрепят изграждането на новата детска клиника към УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив – болница, която ще обслужва годишно 30 000 малки пациенти от Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

"Нашата обща кауза надхвърля сцената и институциите. Тя е за живота, за онези моменти, в които капка кръв може да се превърне в надежда, в спасение и продължение на нечий свят", подчерта Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК в Пловдив.

Тя припомни, че даването на кръв трае само 10 минути и е напълно безопасно, но този жест има огромно значение. "Всеки ден десетки хора се нуждаят от дарена кръв. И всеки ден болниците се сблъскват с недостига на кръв и кръвни продукти. Тази кампания е нашият отговор, нашият жест към обществото, нашият призив към всеки един човек да дари не просто кръв, а възможност за живот", добави Георгиева.

