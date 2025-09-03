ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: За речта на Си Дзинпин на площад „Тянанмън“ -...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21223314 www.24chasa.bg

Заловиха двама, многократно задигали вещи от къщи в Карловско

24 часа Пловдив онлайн

704
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Арестувани са след сигнал за кражба на велосипед и консерви с месо

Двама жители на село в община Павел баня са задържани за взломни кражби от различни адреси в Карловско, съобщиха от МВР.

По следите на двамата служителите от Районното управление в Карлово влезли вчера, след като постъпил сигнал за задигнат велосипед и консерви с месо от избено помещение. При претърсвания в жилищата на мъжете е открита чуждата собственост. Иззети са и различни доказателства за тяхната незаконна дейност, сред които и множество други вещи с неустановен произход. За някои от тях станало ясно, че преди известно време били откраднати по идентичен начин от три частни имота в подбалканския град.

По случая е образувано досъдебно производство. 

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание