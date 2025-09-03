ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1000 ученици се връщат в ОУ "Димитър Талев" на 15-и, но ремонтът продължава (Снимки)

Никола Михайлов

Градоначалникът Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков и кметът на район "Южен" Атанас Кунчев посетиха училището. Снимка: Никола Михайлов
  • Строителите нямало да пречат на децата,  които ще заварят климатици в кабинетите
  • И в "Яне Сандански" работата се бави, както и в Хуманитарната гимназия

12 дни преди старта на учебната година работа кипи в пловдивското ОУ "Димитър Талев". Учебното заведение се посещава от 1000 деца, които ще заварят климатици в класните стаи. Това увериха кметът Костадин Димитров и заместникът му Владимир Темелков, които инспектираха обекта. 

През ваканцията в сградата са въведени мерки за енергийна ефективност, обновени са кабинетите и са сменени настилките.

"За първи път училище в Пловдив има подобна климатизация и вентилация. Истинска мечта, защото така децата ще бъдат много по-здрави, ще могат да идват редовно, а не да си стоят вкъщи", обясни Темелков. По думите му остават довършителни работи, интериорът на "Димитър Талев" също не е завършен, но това нямало да пречи на учебния процес. 

През лятото започнаха ремонти на няколко училища в Пловдив. Костадин Димитров посочи, че забавянията са се получили, защото директорите настоявали работата да стартира по-късно. Освен "Димитър Талев" на 15 септември ще отворят обновени "Райна Княгиня" и "Пейо Яворов". Градоначалникът обяви, че днес ще има среща в училище "Яне Сандански", за да се види как върви ремонтът и къде ще учат децата в първите дни на новата учебна година. Родителите били предупредени за забавянето. През лятото обаче училището се сдоби с нова сграда, в която има 12 класни стаи. 

Строителите са срещнали проблеми и в Хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий", която е паметник на културата. В нея се прави вътрешен ремонт.  "Сградата е стара, необходими са много повече укрепвания на самата конструкция", обясни кметът. Димитров добави, че ремонтите на училищната база в града продължават. 

Работници не са приключили с дейностите по сградата на ОУ "Димитър Талев".
Работници не са приключили с дейностите по сградата на ОУ "Димитър Талев". Снимка: Никола Михайлов
Продължава санирането на училището.
Продължава санирането на училището. Снимка: Никола Михайлов
Макар да изглежда, че има още много работа, от общината уверяват, че училището ще отвори врати на 15 септември.
Макар да изглежда, че има още много работа, от общината уверяват, че училището ще отвори врати на 15 септември. Снимка: Никола Михайлов
Във фоайето на "Димитър Талев" има много строителни материали.
Във фоайето на "Димитър Талев" има много строителни материали. Снимка: Никола Михайлов
Кметовете с директорката на училището Ирина Чолакова.
Кметовете с директорката на училището Ирина Чолакова. Снимка: Никола Михайлов

