1000 ученици се връщат в ОУ "Димитър Талев" на 15-и, но ремонтът продължава (Снимки)

Строителите нямало да пречат на децата, които ще заварят климатици в кабинетите

И в "Яне Сандански" работата се бави, както и в Хуманитарната гимназия

12 дни преди старта на учебната година работа кипи в пловдивското ОУ "Димитър Талев". Учебното заведение се посещава от 1000 деца, които ще заварят климатици в класните стаи. Това увериха кметът Костадин Димитров и заместникът му Владимир Темелков, които инспектираха обекта.

През ваканцията в сградата са въведени мерки за енергийна ефективност, обновени са кабинетите и са сменени настилките.

"За първи път училище в Пловдив има подобна климатизация и вентилация. Истинска мечта, защото така децата ще бъдат много по-здрави, ще могат да идват редовно, а не да си стоят вкъщи", обясни Темелков. По думите му остават довършителни работи, интериорът на "Димитър Талев" също не е завършен, но това нямало да пречи на учебния процес.

През лятото започнаха ремонти на няколко училища в Пловдив. Костадин Димитров посочи, че забавянията са се получили, защото директорите настоявали работата да стартира по-късно. Освен "Димитър Талев" на 15 септември ще отворят обновени "Райна Княгиня" и "Пейо Яворов". Градоначалникът обяви, че днес ще има среща в училище "Яне Сандански", за да се види как върви ремонтът и къде ще учат децата в първите дни на новата учебна година. Родителите били предупредени за забавянето. През лятото обаче училището се сдоби с нова сграда, в която има 12 класни стаи.