Тийнейджъри тормозят разградчани с шум през нощта, прибраха ги с полиция

По нареждане на директора на полицията в Разград старши комисар Диян Симеонов започват засилени проверки за спазването на обществения ред от непълнолетни, след зачестили сигнали за нарушения, извършвани от деца в града.

Последният инцидент е от снощи. На 2 септември граждани, живеещи на улица „Паркова", съобщили за група младежи, които чупят автомобили и вдигат шум през нощта, съобщиха от полицията. При пристигането на униформените тийнейджърите са избягали в различни посоки.

Младеж се е ударил в съоръжение на Газоснабдяване и е наранил крака си. Извикан е екип на "Спешна помощ", който да окаже медицинска грижа на 17-годишения младеж.

Останалите пет момчета са установени. Три от тях са на 15 години, едно на 16 години и едно на 17. Увреждане на паркирани автомобили не е констатирано.

Младежите са предадени на родителите им с приемо-предавателни протоколи. Съставени са шест акта по Закона за закрила на детето на родителите заради липсата на контрол над децата им и допускането на непълнолетни лица под 18 години да пребивават навън след 22:00 часа без придружители.

Проверките ще продължат и ще обхванат междублокови пространства, детски площадки, градинки и други места, където се събират малолетни и непълнолетни. Целта е да се пресекат нарушенията на обществения ред – вандалски прояви, шум през нощта и хулиганство. Според Закона за закрила на детето, родителите на нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоби от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.