Пловдив кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Пловдив през 2028 г ще кандидатства за Европейска столица на спорта".

Това съобщи кметът Костадин Димитров. По думите му новината е от тази сутрин и идва благодарение на европейските депутати.

Вчера градоначалникът се срещна с треньори и клубове от Пловдив и заедно с тях набелязаха няколко точки, с които да привлекат повече деца към спорта. Костадин Димитров ги призова да проведат безплатни тренировки в първите две седмици на учебната година, да ходят в училищата и да проявяват инициатива.

"Тук ще искаме и помощта на отдел "Образование", където трябва да имаме съвместни цели, съответно и допирни точки, за да можем да направим освен високото спорно майсторство и масовия спорт популярен в града ни", заяви Костадин Димитров.