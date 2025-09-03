Арестуваха мъж и жена за ало измами, взели 9000 лева от двама в Пещера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

39-годишна жена от Пазарджик и 18-годишен младеж от село Юнаците бяха арестувани за участие в телефонни измами, съобщиха от МВР. У тях са открити и част от паричните суми на жертвите.

Те са извършили две измами, за който са подадени сигнали в Районно управление-Пещера.

На 1 септември на стационарния телефон на 88-годишна жена от Пещера се обадил непознат, представил се за лекар, който я убедил, че неин роднина има нужда от спешно лечение.

Жената е събрала спестяванията си в размер на 3000 лева и ги е оставила в чанта до контейнер пред дома си.

Ден по-късно е измамен и 93-годишен мъж от същия град. Пред него по телефона измамникът се представил за служител на МВР, който работи по разследване на телефонни измами.

Мнимият инспектор е поискал от възрастния мъж да предостави спестените си пари за залавяне на извършителите. Той се е съгласил да помогне и оставил пред жилището си сумата от 6000 лева.

По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата.