4 нови водоизточника изгради община Брезово в опит да се справи със сушата. Те са за селата Свежен, Розовец, Чехларе и Стрелци, в последното населено място за кратко през това лято са били на режим. “Инвестирахме в тях около 500 000 лв. плюс още 100 000 лв. за хидрогеоложкото проучване на БАН. В нашата община не жалим пари за водоснабдяване.

Но в Сърнена средна гора валежите са много малко и досегашните ни водоизточници са крайно недостатъчни. Затова направихме нови, очакваме разрешение за водовземане, ще изградим санитарно-охранителните зони и ще ги въведем в експлоатация”, обяснява кметът на Брезово инж. Калин Калапанков.

Пробен сондаж на значителна дълбочина – около 130 м, е направен и в Зелениково, но се оказало, че няма вода. Ремонтиран е съществуващ дренаж за около 100 000 лева.

Централният площад на Брезово, който не беше ремонтиран от 50 години и на практика беше паркинг, вече е превърнат в зона за разходки и отдих с маси за игра, зеленина, фонтан, настилки от павета в различни цветове – бяло, черно и жълто, и енергоспестяващо осветление. Ремонтът струваше 744 000 лв., спечелени по европейски проект на инициативна група на общините Брезово и Братя Даскалови.

Работата по него приключи 3 месеца предсрочно и след откриването му общината работи по други проекти. “Имаме сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 6 проекта, очакваме одобрение за още един.

Общата стойност е около 27 млн. лева.

Най-мащабните са цялостна подмяна на водопровода в с. Тюркмен, която ще струва около 7 млн. лв., и строителството на спортна зала в Брезово – около 6 млн. лева. За тях избрахме процедурата инженеринг, защото тези 2 обекта са големи и сложни”, описа какво предстои кметът на Брезово. Другите проекти са частична подмяна на водопровода в града, рехабилитация на пътя от границата с община Раковски през с. Отец Кирилово до Дрангово. Под трасето в първото село вече е подменен главният водопровод, за да не налага да ремонтира нов асфалт заради ВиК аварии. Предстои рехабилитацията и изграждането на нови улици в Брезово и Пъдарско.

През миналата година детската градина в Брезово “Вела Благоева” е ремонтирана основно отвътре, сега предстои реконструкция на фасадата и двора с изграждането на нови 5 площадки за игра, физкултурен салон и занималня на открито. Това е ремонтът, за който се очаква подписването на споразумение с регионалното министерство.

Голямо притеснение буди проблемът с отпадъците

“Поддържаме чистотата в цялата община, периодично се справяме и с нерегламентираните сметища, но ако от Нова година влезе принципът “Замърсителят плаща”, нещата много ще се объркат. Няма община, която да е готова за това, и Брезово не прави изключение”, категоричен е инж. Калин Калапанков. Надява се на нова отсрочка, за да се детайлизира методологията за механизма, по който всеки ще плаща в зависимост от количеството изхвърлен боклук.

Снимки: Община Брезово