Прави ново игрище за децата и клуб за възрастните

Мащабни ремонти кипят в община Перущица. Сменят се старите етернитови водопроводни тръби по 6-километрово трасе.

“В града имаме почти ежедневни проблеми с питейната вода заради аварии”, коментира кметът Николай Баков. Сега се допроектира подмяната и на останалата 1/3 част от водопроводната мрежа. В ромския квартал “Запад” е пусната поръчка за проектиране за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа и на част от пътната настилка.

В момента се възстановяват 9 улици със сменени водопроводни тръби със средства от фонд “Земеделие”. Пари от него за асфалт чакат други 9 улици, по които се слага нов водопровод.

“За да се запази дебитът на питейната вода в Перущица и да секнат авариите, трябва да се реконструира напорният и довеждащ водопровод. Необходими са около 2,3 млн. лева. Поискахме ги още миналата година от министерството на регионалното развитие”, обяснява зам.-кметът Румен Пергелов.

Общинската управа хвърля усилия и за обновяване на сградите.

За първи път от 25 г. се извършва цялостен ремонт на медицинската служба, който включва подмяна на покрива, дограмата, пода, вратите, реновиране на тоалетните, изграждане на климатизация, полагане на изолация. Ще бъдат изразходвани около 1, 6 млн. лева.

В сградата Младежкия дом на Перущица се разкрива клуб на пенсионера, а намерението на общината е да реновира цялата сграда. Предстои и ремонт на читалище “Просвета” – нова сцена, осветление, седалки.

Предвижда се да бъдат изпълнени още няколко проекта – почистване на река Перущинска, поставяне на легнали полицаи, рехабилитация на две основни пътни артерии в кв. “Запад”, нова ограда на гробищния парк.

Сред приоритетите на кметския екип е осигуряване на добри условия за спорт на подрастващите. Двете детски площадки в града са рехабилитирани. В двора на Професионалната гимназия по лозарство и винарство се изгражда ново игрище с размери 60/30 м. Предвижда се да е готово до края на септември. То се очаква с нетърпение от детския футболен отбор на Перущица, който в момента тренира на частно игрище, предоставено от местен бизнесмен. От август вече има и мъжки футболен отбор “Перущица”. Футболът има многогодишна история в града.

Възможности за спорт предоставя и многофункционалната зала. Заедно със стадиона тя е отдадена на концесия на частна фирма за 30 години. “Фирмата ще инвестира средства в двете съоръжения и ще ги реновира. Залата вече е готова да посрещне желаещите да спортуват, остава да бъде рехабилитиран стадионът. На него ще бъде изградена писта с 8 коридора, за да се провеждат републикански първенства”, посочва Николай Баков.

Прочутата Червена църква

Популярност сред децата и младежите в Перущица имат бойните изкуства. В бившата дискотека в сградата на читалището се провежда обучение по киокушин. Отборът на спортен клуб “Респект” е с перспектива да печели медали и интересът към него е голям. Общинската управа е купила нов бус, за да пътуват децата за участие в състезания из страната.

За жителите на Перущица, които са трудноподвижни, общината скоро ще стартира нова социална услуга за безплатно транспортиране до рехабилитационни центрове в Пловдив.

Безработните пък няма нужда да ходят до бюрото по труда в областния град, тъй като кметът е договорил негови служители да идват на място в Перущица.

Общината има огромен потенциал за развитие на историческия туризъм. Сред забележителностите є са прочутата църква “Св. Архангел Михаил”, Дановото училище, Историческият музей, който притежава ценни експонати, Червената църква и Паметникът на трите поколения.