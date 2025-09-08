Реализираме проекти на стойност 38 млн. лв., които ще осигурят по-добър живот за всички

Мащабни проекти за над 38 млн. лева се изпълняват в община Стамболийски. Подменя се уличното осветление в града с икономични лампи, а това ще доведе до намаляване на разходите за ток. Тече процедура за втория етап от проекта, предвиждащ обновяване на осветлението и в селата на общината – Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село и Триводици.

“В Йоаким Груево, което е най-голямото от четирите села, се сменят водопроводните тръби на 18 улици. По тях ще има нови тротоари и асфалтови настилки. Финансирането е от Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, обяснява кметът на общината Петър Неделев. С подмяната на етернитовите тръби ще се подобри животът на 3300 жители на селото, тъй като ще бъдат намалени авариите с питейната вода.

Проектът за обновяване на инфраструктурата в Стамболийски вече е стартирал. В южната част на града са постигнати първите резултати – подменен е водопроводът, положени са нови бордюри и са преасфалтирани улиците.

Следващият етап включва подмяна на водопроводни тръби и обновяване на тротоарите в още части на града. Общата стойност на проекта е 18 млн. лв., които ще осигурят по-добра инфраструктура за жителите на Стамболийски. В Ново село сме заложили за реконструкция три улици, посочва зам.-кметът Симеон Димитров.

Усилията на общината са насочени към благоустрояване на Стамболийски и четирите села. Започва дългоочакваният ремонт на спортната зала в града - цялостно вътрешно и външно обновяване. Съвременен вид ще придобие и градският пазар с 2,5 млн. лв. от МРРБ.

Работи се едновременно в града и селата

“В Триводици се почиства отводнителен канал, който преминава през селото и е с дължина около километър. Когато се затлачи, се вдига нивото на подпочвените води и избите на хората се наводняват”, обяснява Петър Неделев.

Предстои изграждането на колектор, който ще отвежда отпадните води на Куртово Конаре към пречиствателната станция на Стамболийски. Стартира проектиране на колектори за отпадните води в Триводици и Ново село, като това ще даде възможност за канализация.

“Ще търсим финансиране от държавата, тъй като струват скъпо и местният бюджет не може да ги реализира. Желанието ни е да осигурим по-модерна и ефективна ВиК инфраструктура”, допълва кметът.

В общината се полагат грижи и за подобряване на пътната мрежа. В момента се рехабилитира трасето Ново село - Куртово Конаре до изхода за Кричим. Очаква се да започне ремонтът на главния път, който преминава през Триводици.

Общинската администрация полага големи усилия за осигуряване на добри условия за подрастващите и младежите.

“Работим за разширяване и модернизация на съществуващите детски площадки в Йоаким Груево и Стамболийски. В Куртово Конаре ще правим фитнес на открито”, изброява зам.-кметът Симеон Димитров.

“Продължаваме да инвестираме в модернизацията на града и населените места. В момента се реализират проекти на стойност 38 млн. лв., които ще осигурят по-добра инфраструктура, по-модерни и безопасни условия, предпоставки за по-активен и пълноценен живот за всички жители. Продължаваме да работим за община Стамболийски, в която хората да се гордеят, че живеят. Искрено вярвам в мотото “Една община, едно семейство”, обобщава кметът Петър Неделев.