Подобряването на средата за живот е наш основен приоритет

Ударно се работи по санирането на детските градини в селата Житница, Калояново, Дълго поле и Ръжево Конаре в община Калояново и дейностите са на финалната права. “Имаме много деца и до края на септември най-малките жители на общината ще се обучават и играят в топли и уютни сгради”, горд е кметът Младен Кичев. Проектът за повишаване на енергийната ефективност на забавачките е на стойност 1 млн. лв., осигурени от фонд “Земеделие”.

Kметът Младен Кичев

С 1,7 млн. лв. от същия фонд се прави основен ремонт на улиците “Петър Берон”, “Цанко Церковски” и “Васил Левски” в общинския център. Рехабилитацията ще приключи до 30 септември.

Междуведомствената комисия по бедствия и аварии отпусна на общината 3,9 млн. и с тях се решава голям проблем в Песнопой. През 2023 г. след голямото наводнение мостът, който свързва селото със земеделските земи, където има и вили, и частна винарна, беше на практика неизползваем. Сега той се изгражда отново и ще бъде готов до края на юни 2026 г.

“Със средства от капиталовата програма на регионалното министерство в момента продължаваме с реконструкция на тротоари на улиците “Асен Гаргов” и “Александър Стамболийски” в Калояново. Парите бяха одобрени през 2024 г., но бяха спрени поради редица жалби на недоброжелатели. За щастие през тази година министерството потвърди решението си и ни отпусна 1,2 млн. лв. за двете пътни отсечки“, казва Младен Кичев.

Напълно е обновенаbосновната улица в етническата махала на Калояново

Пак с пари от МРРБ в момента се извършва реконструкция на водопровод на улица “25-а“ през “29-а” до “8-а” в Житница. Този проект е на стойност около 300 хил. лв. В селата Житница, Дълго поле и Ръжево вече са изцяло обновени 4 основни улици. Поставена е нова асфалтова настилка и са възстановени прилежащите тротоари. “Тази година успяхме да прережем лентата на изключително важен обект за Калояново - ул. “Копривщица” в ромската махала, която е възлова, а досега никога не е била асфалтирана. Сега вече е с нова настилка, маркировка и пътни знаци”, допълва кметът.

След извършен ремонт на водопровод на две улици в Дълго поле предстои полагане на асфалт и облагородяването на прилежащите територии със средства от МРРБ. Одобрено е финансирането и по друг проект - “Обособяване на зона за спорт 2-и етап в с. Житница“. Стойността е 800 хил. лв., общината ще участва с дофинансиране.

Очаква се подписването на договори с регионалното министерство за основен ремонт на площадите в Калояново и Ръжево Конаре. Там ще има кътове за детски игри, много зелени пространства, паркоместа, осветление, в реконструкцията ще бъдат вложени 2,3 млн. лв.

Община Калояново успешно защити проекти и по Националния план за възстановяне и устойчивост. В с. Горна махала ще бъдат изградени центрове за специализирани социални услуги за хора с увреждания, а във всички села ще бъде обновено уличното осветление за около 1,7 млн. лв. Предстои изграждането и на два нови водопровода в с. Калояново, а със средства на общината ще бъдат изградени 9 изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки в Калояново, Житница и Ръжево Конаре.

“Подобряването на средата на живот, грижата за малките деца и възрастните хора, за всички жители на община Калояново, е основен приоритет за мен и моя екип”, категоричен е кметът Младен Кичев.

Снимки: Община Калояново