В книжарница “Хермес” - Централ ще откриете всичко необходимо за ученика, отстъпки и томбола с награди.

С наближаването на първия учебен ден еуфорията около началото на учебната година се засилва. Децата стават особено нетърпеливи, а родителите често се чудят откъде бързо и лесно да купят всичко необходимо за учениците. Ако и вие сте изправени пред това предизвикателство, книжарница “Хермес” - Централ е вашето място за приятно пазаруване.

Верни на максимата, че клиентите трябва да бъдат посрещнати и изпратени с усмивка, книжарите на “Хермес” ще ви съдействат за най-правилния избор. Голямото разнообразие от раници, несесери и ученически пособия ще задоволи и най-взискателните клиенти. В книжарницата се предлагат продукти на световноизвестни брандове като Gabol, Anekke, Coolpack, Belmil, Faber Castell, Staedtler, Spree, Milan, Schneider и други, както и всички необходими учебници и учебни помагала.

По време на кампанията клиентите ще могат да се възползват от 10% отстъпка при покупка над 150 лева и от 15% отстъпка при покупка над 300 лева (отстъпката важи за всички налични артикули).

Специалната изненада тази година е томболата с награди, за която можете да се информирате на място.

Книжарница “Хермес” - Централ се намира в идеалния център на Пловдив – на ул. “Княз Александър I Батенберг” 43. Тя е част от голямата национална книжарска верига “Хермес”, разполагаща с обекти в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Видин, Сливен, Велико Търново и Хасково.

Книжарници “Хермес” са носител на Национална награда “Христо Г. Данов” 2016 г.

Под мотото “Книги за всеки в семейството” в тях се предлага разнообразие от художествена, справочна, научнопопулярна и учебна литература, енциклопедии, четива, илюстровани издания, книжки за най-малките.

С годините артикулите, които книжарници “Хермес” предлагат, стават повече. Наред с книгите се увеличава и асортиментът от ученически пособия, образователни игри и др.

Разнообразието става по-голямо, а целите на екипа по-мащабни. Това, което остава същото, е стремежът към професионализъм и сърдечното отношение към всеки клиент.