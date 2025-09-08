Гробищният парк придоби европейски вид, ангажимент ни е да полагаме еднакви грижи и за живите, и за мъртвите свои хора, казва кметът Атанас Калчев

Блестящ асфалт покрива след основния ремонт улиците “Изток”, “Йорданка Николова”, “Лиляна Димитрова”, “Русия”, “Априлци” и “Първи май” в община Кричим. Общата им дължина е 1170 м, в това число и 3 нови участъка – доизграждане на съществуващи улици и осигуряване на транспортна свързаност между тях. Мащабната реконструкция струва над 2,2 млн., осигурени по Програмата за развитие на селските райони. Строително-монтажните работи са приключили, предстои въвеждането им в експлоатация.

Кметът на Кричим Атанас Калчев

С това ремонтите по пътната инфраструктура няма да приключат, защото община Кричим сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 493 хил. лв., с които ще бъде обновена ул. “Никола Вапцаров” в участъка от ул. “Витоша” до бул. “Тракия”. Изпълнителят е избран и се очаква да бъдат преведени договорените средства, за да започнат строителните дейности.

Един тежък проблем на Кричим – липсата на свободни гробни места, вече е решен. Новоизграденият гробищен парк е в съответствие със санитарно-хигиенните норми и нормативните изисквания на действащото законодателство. Изградени са отделни гробни полета, съобразени с традиционните религиозни траурни обреди на етносите, които съжителстват в Кричим, подпорни стени, ограда на целия гробищен парк, алеи, път за автомобили и паркинг, санитарни възли, обособени са места за полагане на урни, отделна сграда за портиерна. Цялото пространство е облагородено с нова зеленина. Стойността на проекта е 1,5 млн. лв., финансирането е целево от държавния бюджет, половината сума вече е отпусната, в община Кричим очакват и втория транш. “Ангажимент на общината е да полага еднакви грижи и за живите, и за мъртвите свои хора”, коментира кметът на Кричим Атанас Калчев.

6 улици в Кричим са ремонтирани

Предстои основно реновиране и на сградата на народно читалище “Пробуда - 1912 г.” От изграждането є преди повече от 60 години досега са правени само частични ремонти и сериозната реконструкция е належаща. Трябва да бъдат изградени рампи за хора с увреждания, да бъдат подменени ВиК и елинсталацията, осветителните тела - с енергоспестяващи, вентилационното оборудване, предстоят разширение на съществуващата фотоволтаична инсталация и поставяне на батерии за съхранение на еленергията за собствени нужди, обновяване на таваните и санитарните възли, включително и за достъп на трудно подвижни хора, обновление на големия посетителски салон. Предвиждат се и мерки за енергийна ефективност: топлинно изолиране на покривната плоча, стените, пода в неотопляемите части, подмяна на дограмата. С избраната фирма изпълнител вече е сключен договор на стойност почти 5,5 млн. лв., но и за този обект се очакват необходимите средства от регионалното министерство.

“Търсим средства и стъпка по стъпка превръщаме Кричим в по-красив град”, обобщава кметът Атанас Калчев.