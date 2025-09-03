Силви Кирилов: Облекчаваме над 2 млн. българи с отпадането на хартиените бележки за училища и градини

Профилактичните прегледи остават задължителни

Личните здравни карти на децата, изисквани в началото на учебната година в детските градини и училищата, вече могат да се издават електронно.

“По този начин облекчаваме над 2 млн. български граждани. Всички деца и техните родители. Облекчаваме значително и работата на общопрактикуващите лекари. Наясно сме, че в началото е възможно да имат трудности, но сме категорични, че курът е верен. Затова искам да благодаря на министър Мундров, на министър Вълчев, на "Информационно обслужване", както и на всички медицински специалисти, които участват в процеса. За да се възползваме от тази система и нейните възможности, трябва да работим в екип”, каза здравният министър Силви Кирилов след заседанието на правителството.

„Информационно обслужване" ще оказва лично съдействие при възникнали проблеми. Както винаги, когато се внедрява нова информационна система, има съпътстващи, бих казал, малки затруднения. Въпреки това системата вече работи и от следващата седмица започва да функционира пълноценно. На добър път!, каза пък министърът на електронното управление Валентин Мундров.

"Всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да е необходимо сега да предоставят бележка, тъй като тази информация ще бъде получавана електронно от училищните медицински специалисти и специалистите в детските градини", обясни образователния министър Красимир Вълчев.

Самата електронна здравно-профилактична карта не означава, че отпада изискването за профилактични прегледи – те остават. "Всички родители трябва да направят такива прегледи. Ако не сте направили преглед след 1 януари тази година, той трябва да бъде извършен до края на този месец – 30 септември.

Улеснението е, че здравните специалисти в училищата и детските градини ще имат достъп до информацията за децата – ръст, тегло, алергии, заболявания. Важно уточнение е, че достъпът ще бъде само за децата и учениците от съответната детска градина или училище, а не за всички. Така той ще бъде ограничен и съобразен с необходимостта от работа", каза още Вълчев.