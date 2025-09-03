ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21223729 www.24chasa.bg

Врачка измами с 650 лв. 79-годишна от Горна Оряховица, задигна

1920
Снимка: Pixabay

Мнима врачка измами възрастна жена, съобщиха от полицията.

На 31 август на път за пазар 79-годишна жена от Горна Оряховица е била спряна от непозната жена, която казала, че ѝ е била направена "черна магия за смърт в семейството ѝ".

В обитаваното от потърпевшата жилище извършителката е искала различни вещи, както и пари.

В кърпа са били вързани 2400 лева, за които е било указано да не се пипат в продължение на три дни.

Пострадалата жена се е усъмнила в "ритуала" и след проверка на сумата е установила липса на 650 лева.

След подаване на сигнал на 2 септември се води разследване.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание