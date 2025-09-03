Французин, ударил с китара главата на смолянски полицай, влиза в затвора

Година и два месеца ще трябва да прекара в затвора 76-годишен французин, който удари в главата с китара смолянски полицай. Решението е на районния съд в родопския град. Инцидентът стана на 28 февруари миналата година. Французинът Ален, който живее в село Полковник Серафимово, влезнал в магазин за сувенири в центъра на Смолян и започнал да разхвърля стоката и да замерва с нея продавачката. Тя повикала полиция. Когато двама униформени пристигнали французинът вече бил извън магазина. Заварили го да уринира от моста на главната улица в града, докато край него преминавали хора. Полицаите поискали документите за самоличност на нарушителя, а той им казал, че са у приятелката му, която била в близко кафене. Полицаите и французинът отишли в заведението, където мъж, близък на чужденеца и приятелката му влязъл в пререкание с униформените. Единият от служителите на реда извадил белезници и в този момент Ален го ударил силно в главата с китарата.

Полицаят получил разкъсно-контузна рана в лявата слепоочна теменна област на главата и травматичен оток – лека телесна повреда, се казва в решението на съда. След инцидента французина беше глобен с 400 лева за дребно хулиганство.

Месец преди инцидента с полицая видеоклип с Ален в социалните мрежи втрещи родопчани. На него се виждаше как франзуцина насъсква кучето си срещу майка с две деца в село Полковник Серафимово. На видеоклипа жената е ужасена, пищи, плаче и моли за помощ.

"Всички мислим, че има психично заболяване. Влиза по дворовете на хората, отвързва кучетата и ги пуска по улиците. Тропа по вратите на хората. Не се търпи", заяви веднага след случая с жената кметът на селото Христо Мусорлиев. Според него чужденецът почти всеки ден е пиян и буйствал по улиците.

Мъжът е забелязван с кучето си и по главната улица на Смолян, където в истерия крещи на четириногото. Кучето бе прибрано след инцидента със съдействието на общината.

Никой не знае от къде е Ален, никой в района не знае второто му име или фамилията му. От полицията се опитват да изяснят самоличността му. Единственият документ, който притежавал е гръцки - за изгубена лична карта.