ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турските власти разпоредиха нови арести на предста...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21223811 www.24chasa.bg

Момиче и възрастен мъж пострадаха при инциденти с тротинетки в Търновско

Дима Максимова

[email protected]

1412
Електрическа тротинетка СНИМКА: АРХИВ

Два инцидента с тротинетки са станали край Велико Търново през последното денонощие, съобщиха от ОДМВР.

Вчера около 11 часа на кръстовище в село Караисен 82-годишен водач на лек автомобил отнел предимството на тротинетка, управлявана от 70-годишен жител на същото село.

Водачът на електрическото превозно средство е настанен в МОБАЛ във Велико Търново с фрактура на ляво рамо и открита рана на лява подбедрица, без опасност за живота.
Снощи около 19, 30 ч. в село Янтра 14-годишно момиче губи контрол над управлението на превозното средство и пада на пътното платно. След преглед в МБАЛ в Горна Оряховица пострадалата е освободена за домашно лечение с диагноза разкъсно-контузна рана на брадата и охлузвания и натъртвания по тялото.

Произшествието е обработено по административен ред.

Електрическа тротинетка СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание