Момиче и възрастен мъж пострадаха при инциденти с тротинетки в Търновско

Два инцидента с тротинетки са станали край Велико Търново през последното денонощие, съобщиха от ОДМВР.

Вчера около 11 часа на кръстовище в село Караисен 82-годишен водач на лек автомобил отнел предимството на тротинетка, управлявана от 70-годишен жител на същото село.

Водачът на електрическото превозно средство е настанен в МОБАЛ във Велико Търново с фрактура на ляво рамо и открита рана на лява подбедрица, без опасност за живота.

Снощи около 19, 30 ч. в село Янтра 14-годишно момиче губи контрол над управлението на превозното средство и пада на пътното платно. След преглед в МБАЛ в Горна Оряховица пострадалата е освободена за домашно лечение с диагноза разкъсно-контузна рана на брадата и охлузвания и натъртвания по тялото.

Произшествието е обработено по административен ред.