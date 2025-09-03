ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайското посолство представи филм за трагедията в Нанкин от 1937 година (видео)

784
Снимки Георги Палейков
  • Dead to Rights разказва за цивилни, рискували всичко за фотографски доказателства по време на японската инвазия
  • Филм за храбростта в Нанкинската касапница пред българска публика

Прожекция на китайския исторически филм Dead to Rights, организирана от Посолството на Китай в България, се състоя на 2 септември в София.

Лентата разказа истинска история за Нанкинската касапница от декември 1937 г. и героизма на цивилни, рискували живота си да запазят фотографски доказателства за японски военни престъпления.

Видео Георги Кюрпанов - Генк

През 1937 г. Нанкин, тогава столица на Китай, става арена на шестседмично клане. Японският милитаризъм убива над 300 000 невъоръжени цивилни, включително жени и деца, причинявайки огромни страдания. Това е най-мрачният епизод в съвременната китайска история.

Посланик Дай Цинли
Посланик Дай Цинли

Филмът, режисиран от Шен Ао, показа как китайски фотографи откриват ужасяващи кадри на масови екзекуции, изнасилвания и бруталност, докато обработват негативи от японски офицер. Те смело копират изображенията и ги изнасят тайно от града.

Росица Кирова
Росица Кирова

Сюжетът проследява борбата им да спасят доказателствата, които по-късно достигат до международни журналисти и предизвикват световно осъждане на престъпленията. Филмът е гледан от близо 80 милиона китайци до момента, оставяйки дълбоко впечатление.

Прожекцията почита 80-годишнината от победата в Китайската война на съпротива и 75-ата годишнина от дипломатическите отношения между Китай и България.  Събитието в кино "Люмиер" (Зала 11), НДК, е призив за почит към жертвите, съхраняване на паметта за историята и визия за мирно бъдеще.

Филмът съдържа военни и насилствени сцени и не е подходящ за самостоятелно гледане от деца.

