Китайското посолство представи филм за трагедията в Нанкин от 1937 година (видео)

- Dead to Rights разказва за цивилни, рискували всичко за фотографски доказателства по време на японската инвазия
- Филм за храбростта в Нанкинската касапница пред българска публика
Прожекция на китайския исторически филм Dead to Rights, организирана от Посолството на Китай в България, се състоя на 2 септември в София.
Лентата разказа истинска история за Нанкинската касапница от декември 1937 г. и героизма на цивилни, рискували живота си да запазят фотографски доказателства за японски военни престъпления.
През 1937 г. Нанкин, тогава столица на Китай, става арена на шестседмично клане. Японският милитаризъм убива над 300 000 невъоръжени цивилни, включително жени и деца, причинявайки огромни страдания. Това е най-мрачният епизод в съвременната китайска история.
Филмът, режисиран от Шен Ао, показа как китайски фотографи откриват ужасяващи кадри на масови екзекуции, изнасилвания и бруталност, докато обработват негативи от японски офицер. Те смело копират изображенията и ги изнасят тайно от града.
Сюжетът проследява борбата им да спасят доказателствата, които по-късно достигат до международни журналисти и предизвикват световно осъждане на престъпленията. Филмът е гледан от близо 80 милиона китайци до момента, оставяйки дълбоко впечатление.
Прожекцията почита 80-годишнината от победата в Китайската война на съпротива и 75-ата годишнина от дипломатическите отношения между Китай и България. Събитието в кино "Люмиер" (Зала 11), НДК, е призив за почит към жертвите, съхраняване на паметта за историята и визия за мирно бъдеще.
Филмът съдържа военни и насилствени сцени и не е подходящ за самостоятелно гледане от деца.