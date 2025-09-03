"Да, България" представи "план за отпор на завладяната държава"

Движението иска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров

"Да, България" представи в парламента "план за отпор и противопоставяне на завладяната държава".

Планът включва следните точки: постоянна протестна готовност и взаимодействие с гражданите, широко политическо представителство и участие на гражданите в този процес, създаване на програмен борд (от граждани, политици и експерти, които ще участват във взимане на важни решения), силна проевропейска кандидатура за президент (общ за демократичната общност, издигнат от инициативен комитет), депутинизация на страната, модернизация на България (особено на енергетиката и отбраната, въвеждане на електронно управление, въвеждане на изкуствен интелект), надграждане на модела на работа в коалицията с "Продължаваме промяната", изваждане на на Пеевски и задкулисието от властта (премахване на инструментите за нелегитимно влияние), върховенство на закона (и реформа на съдебната система).

По първата точка - още довечера ДБ ще се включат в протеста пред съдебната палата на "Правосъдие за всеки", който е срещу завладяната държава. Това ще е и темата на вота на недоверие на ПП-ДБ.

Съпредседателят на ДаБг Божидар Божанов обясни, че коалицията с "Промяната" остава, но моделът на работа ще се промени, за да не се очаква разцепление при всяко малко неразбирателство. "Споделяме обща цел, ценности и принципи. И това ще продължи да бъде така. Ще надградим това с конфедеративен модел на работа, така че в многообразието ни и в това, че няма да сме съгласни по някои теми, ще постигаме максимален ефект, включително сред избирателите. Изграждаме все по-активно местни структури, защото целта на това усилие са местните избори. Виждаме как г-н Пеевски превзема държавата и през местната власт и там трябва също да бъде даден отпор, затова през следващите две години нашите структури ще работят на терен с особено усилие, за да покажем алтернатива и на местно ниво", каза Божанов.

"С този план смятаме следващите месеци и години да качим България на други релси, да покажем, че тази страна може да се управлява по различен начин и че ние можем да сме алтернатива на управляващото мнозинство, на хората, които ни докараха до там, че евроатлантическата България да е представена на среща с Путин и други азиатски ръководители в Китай", обясни другият съпредседател Ивайло Мирчев.

Движението иска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай тази седмица.

Очаквайте подробности!