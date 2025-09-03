Красимир Вълчев: При новия изпит по математика няма да е нужно да се наизустяват формули

Новият изпит за седмокласниците по математика и още 5 предмета ще включва 24 задачи. За 10 клас изпитът ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини. Времетраенето ще бъде 120 минути. Тези изпити ще са интегрални и ще има задачи по математика,биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата".

"В нормативната уредба този изпит е заложен още през 2020 г. Това, което сме предложили като изпит по математика за следващата година няма да бъде много по-различен то това, което е било през последните години. 1/3 от задачите ще включват и познания по природните науки. Ние сме публикували примерни задачи. Те са по-практически", каза образователният министър Красимир Вълчев след заседанието на Министерския съвет.

Няма да се изисква наизустяване на формули, въпреки че учениците трябва да ги учат за целите на вътрешното оценяване, каза още Вълчев. И беше категоричен, че българските ученици се справят трудно с практическите задачи. Една част, когато стигнат до математическия алгоритъм се справят по-добре, но трудно трансформират една практическа задача. Целта е развием в по-голяма степен умения, които са необходими. Ще се изискват базови понятия - какво е електрически ток, но не като определение, а да разбират какво е ват или волт. А в задачата да могат да изчислят какво е потреблението, но пак казвам, че няма да е необходима нито една физическа формула и те да наизустяват, каза още той.

Има две причини за частните уроци. Едната е, че родителите искат да дадат предимство на своите деца при външното оценяване, а другата е, че има натрупани дефицити. Знаете, че една голяма част от учебните програми са прекалено амбициозни. На учителите не им стига времето, на учениците не им стига времето. Този изпит няма да направи частните уроци по-рентабилни и това можем с категоричност да го заявим. Изпитът ще мери интелигентност. Интелигентността не може да се наизусти. Ще мерим доколко учениците са разбрали и осмислили знанията им, каза още Вълчев. И обясни, че такива изпити има по света. Крачката, която правим през следващата година е скромна в посока на интегрирани знания по природни науки", каза още министърът.