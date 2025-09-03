ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Представиха книгата на трима изявени български историци „Три погледа към Съединението от 1885 г."

Камелия Александрова

В Монтана представиха книгата на трима изявени български историци „Три погледа към Съединението от 1885 г." Снимка: Камелия Александрова

На 2 септември 2025 г., в Експозиционната зала на Исторически музей бе представена книгата на трима изявени български историци „Три погледа към Съединението от 1885 г.".

Интересът бе значим, а проф. Палангурски и проф. Янчев се спряха подробно върху няколко основни въпроса. Като цяло бяха представени много нови факти и интерпретации, свързани с личността на българския княз Александър Батемберг и различни аспекти от имперската политика на Русия, провеждана спрямо Българското княжество и естествено по „общонародния въпрос", касаещ обединението „на двете Българии".

Присъстваха всички експерти, работещи в дирекция „Хуманитарни дейности" на община Монтана, заедно с нейния директор – г-н Александър Герасимов, учители по история, работещи в Държавен архив-Монтана и Регионална библиотека „Гео Милев" – Монтана.

С инициативата в експозиционните пространства на РИМ-Монтана, община Монтана стартира поредицата от мероприятия, посветени на тържественото отбелязване на 140-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

