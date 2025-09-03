ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окончателно: Паскал остава на свобода, прокуратурата не е жалила пускането му

Димитър Мартинов

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

Прокуратурата не е протестирала пускането срещу гаранция от 50 000 лева на Николай Николов-Паскал, обвинен за аферата в митниците.

От Софийския градски съд съобщиха, че и той не жалил гаранцията. Паскал бе екстрадиран преди дни от Сърбия, където бил на лечение. Съдът го пусна с гаранция от 50 хиляди лева. Доказателствата срещу него са малко, той е дал показания за участието си в престъпната дейност на останалите, а освен това е с влошено здраве.

Преди 17 месеца, на 3 април 2024 г., бяха арестувани тогавашната директорка на митниците Петя Банкова, бившият шеф на ИАРА Марин Димитров и синът му Стефан. Те лежаха дълго в килиите на следствието. Последните двама са от Хасково. Оттам е и Никола Николов - Паскал. Той беше обявен за издирване. Обвинение, но без арест получи и главният секретар на МВР Живко Коцев.

Тезата на разследващите е: Стефан и Марин Димитрови заедно с Паскал организират контрабанден канал. Петя Банкова и Живко Коцев осигурявали удобни митничари и граничари на терен, за да минават камионите, а с тях контактувал Стефан Димитров. И до днес няма доказателства за отношения на Паскал с Банкова и Коцев.

Никола Николов-Паскал СНИМКА: Юлиян Савчев

