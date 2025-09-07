"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

90% от улиците в града са асфалтирани.

Истинско спортно бижу се изгражда в момента в Раковски - града, който е център на едноименната община с 6 прилежащи села.

“Строим многофункционална зала “Арена Раковски” с 600 седящи места. Разгърнатата застроена площ е над 3500 кв. м. Игралното поле ще бъде разчертано за хандбал и баскетбол, но ще могат да се тренират и други спортове, като се поставят специални настилки”, разказва кметът Павел Гуджеров, който успешно управлява общината вече трети мандат. През 2024-а той е избран за кмет на годината. По думите на съгражданите му благодарение на него и екипа му са създадени много добри условия за спорт в общината. Има клубове по футбол, баскетбол, хандбал, бокс, джудо, борба, тенис на маса, шах.

Проектът за “Арена Раковски” включва два етапа. Първият е строителството на залата. Паралелно върви и вторият етап - изгражда се плувен басейн към нея с размери 25/12,5 м и застроена площ над 900 кв. м.

“Към залата ще има две допълнителни зали за загряване на състезателите и за тренировки по бокс, борба, джудо, бойни спортове, аеробика, йога и други.

Целият проект трябва да приключи през 2026 г.

Благодарни сме на изпълнителя, тъй като срещнахме много трудности по време на строителството, а и преди да направим първата копка на 23 август миналата година с олимпийския шампион по бокс Петър Лесов, който е роден в Раковски. Немалка част от работата изнесе и главният инженер на общината”, обяснява зам.-кметът по строителството Венцислав Чавдаров.

Възможности за спорт предоставят и двата стадиона в града – “Петър Парчевич” и “Георги С. Раковски”.

За първия общината е спечелила проект за обновяване на козирката и изграждане на лекоатлетическа писта. “С наши средства затревихме нови терени на стадион “Петър Парчевич”. Изцяло санирахме съществуващата сграда и сервизните помещения”, добавя Венцислав Чавдаров.

На стадион “Георги С. Раковски” с доброволен труд на хората от футболен клуб “Раковски” е изградена напоителна система на централния и на тренировъчния терен.

Развитието на спорта е само един от приоритетите за кметския екип на Павел Гуджеров.

Големи усилия се полагат за подобрения в училищната инфраструктура

През миналата година е построен изцяло нов корпус с 4 класни стаи в ОУ “Христо Смирненски” в Раковски. В ОУ “Христо Ботев” в града в момента се обновява стара училищна сграда. В нея ще има 5 нови класни стаи и STEM център.

ОУ “Христо Смирненски” в Раковски е климатизирано и на покрива му са монтирани фотоволтаици.

Нови игрища са направени в двете основни училища в селата Чалъкови и Стряма. На проектна фаза са физкултурни салони в Професионалната гимназия по селско стопанство в Белозем и в ОУ “Христо Ботев” в Раковски.

За да поощри развитието на талантите сред учениците, общината е създала Център за подкрепа и личностно развитие.

В него функционират различни школи – по български език и литература, ментална аритметика, бързо смятане и въздушна акробатика и други.

За най-малките жители на общината са построени хубави детски градини.

“Не минава и година, без да открием ново детско заведение или да обновим вече съществуващо. В с. Шишманци реновирахме бивше училище и там открихме филиал на ДГ “Синчец”, казват общинари.

С подкрепата на министъра на образованието Красимир Вълчев стара сграда в момента се пригажда за нуждите на ДГ “Феникс”. В нея ще има физкултурен салон, две нови яслени групи и кухненски блок.

“Обновяваме и други общински сгради. Санирахме кметствата в Болярино и Момино село и монтирахме там фотоволтаици. Читалището в Болярино вече е с изолация”, изброява Павел Гуджеров.

През миналата година е реновирана ритуалната зала в Раковски, която се е превърнала в истинско произведение на изкуството.

Жителите на общината не пестят похвали към местното управление за усилената работа по улиците и пътищата.

90% от улиците в Раковски са асфалтирани.

Новите настилки се полагат от общинско предприятие за благоустройство и превенция, което е създадено през 2016-а. Работниците му се грижат и за почистване на парковете, площадите, публичните места.

От администрацията твърдят, че предприятието асфалтира по-бързо и наполовина по-евтино в сравнение с външни изпълнители. Причината е, че общинската фирма разполага с голям машинен парк и не се налага да се наема специализирана техника за полагането на настилките, както и хора.

Само през миналата година предприятието е асфалтирало над 30 улици. Съвсем скоро е приключило полагането на нови настилки на ул. “Тургенев” и ул. “Стратин” в кв. “Парчевич” на Раковски. Така целият квартал е вече 100% асфалтиран.

Общината усилено работи и по шосетата на нейна територия. През 2024-а е приключил основният ремонт на 7-километровия път Раковски - Шишманци. По този начин е улеснен достъпът на жителите на Белозем, Чалъкови, Шишманци и Болярино до града. Със средства от националния бюджет е довършен ремонтът на 5-километровата отсечка Белозем - Чалъкови. В момента се ремонтира трасето Раковски - Отец Кирилово.

“Спечелихме и проект за рехабилитация на участъка от третокласния републикански път от входа на с. Болярино до ул. “12-а” в селото”, обяснява зам.-кметът Венцислав Чавдаров. И добавя, че общината има проектна готовност за ремонт на трасето от Болярино до Чоба, но все още търси финансиране. Същият проблем стои и при друг проект – за изграждане на изцяло нов път от Раковски до Ясно поле.

Павел Гуджеров е удостоен с приз „Кмет на годината“

Кметският екип търси пари от всички министерства по всякакви програми.

От екоминистерството са отпуснати средства за укрепване на коритото на река Сребра, която преминава през Раковски. Изградена е подпорна стена. Целта е реката да не създава опасност от наводнения.

Пак екоминистерството е осигурило пари за завършване на втория етап от канализацията в с. Стряма. “Въпреки трудностите, които имаме, с приоритет се стремим да завършим 100% канализирането на селата Белозем и Стряма”, уверяват общинарите.

Друг от приоритетите на местната власт е изграждането на площадка за третиране на строителни отпадъци. Тя ще помогне за справянето с тях при строителния бум в Раковски.

Непрекъснатото благоустрояване на селата и града в община Раковски е една от основните причини за задържане на населението. Другата е възможността за работа, която предлагат големите компании в индустриалната зона на Раковски.