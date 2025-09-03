Борислав Гуцанов: Съживяваме читалищата с 60 млн. лв. с дигитални клубове

Министерството на труда и социалната политика открива нова програма за 60 млн. лв. и така дава възможност за откриване на нови 760 дигитални клуба в читалища и библиотеки, основно в малките населени места в страната. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.

Съживяваме читалищата, което е от ключово значение за малките населени места и общността. Вдъхваме нов живот на читалищата и библиотеките, които ще имат възможност да кандидатстват по тези проекти безвъзмездно, обясни министърът.

Едно читалище може да кандидатства за помощ до 53 хил. лв. С тези пари може да се направи ремонт, да купят компютри или друга необходима техника. И заедно с това да имат и обучители, каза още социалният министър.

Вече са подадени и първите заявки - от Стамболово, Белица, Столетово, Пищигово. Едното от читалищата – „Христо Ботев", е от 1928 г. и на практика щеше да бъде закрито, ако не беше тази помощ, каза Гуцанов. И съобщи, че правителството одобри новата линия на бедност от 764 лв., със 126 лева повече или с 19,7%. „Разбира се, винаги тези средства са недостатъчни. Аз съм пределно наясно, че ако могат да бъдат повече, би било по-добре. Но това е формулата, която действа от 2021 г. и това е най-реалистичното", каза Гуцанов.