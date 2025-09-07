Деца и младежи тренират безплатно съп сърф, общината строи модерни ясли и ремонтира училище.

Куклен се преобразява неузнаваемо. Площадът е обновен, зелените площи са грижливо поддържани, непрекъснато се ремонтират улици, коментират със задоволство жители на града, който е център на едноименната община с 5 прилежащи села.

Екипът на кмета Мария Белчева, която управлява общината вече трети мандат, е насочил усилията си към подобряване на инфраструктурата в населените места, реновиране на общински сгради,обогатяване на културния афиш, осигуряване на възможности за спорт и отдих на жителите.

“През тази година довършихме основния ремонт на 14 улици в Куклен, като ги преасфалтирахме, подновихме тротоарната настилка, сменихме водопровода и разширихме канализационната мрежа на града с 1,1 км”, посочва Мария Белчева. На 3 улици е изградена нова канализация. Рехабилитирана е главната улица в с. Руен, тече процедура за основен ремонт на още една.

“Кандидатствахме по европрограма за подмяна на водопроводи и асфалтиране в Гълъбово и Добралък. Очакваме финансиране”, уточнява кметицата.

Амбицията на екипа ѝ е да бъдат изградени два нови околовръстни пътя.

Северният обходен път ще е с дължина 1,6 км и ще минава покрай малката индустриална зона в града. Второто трасе Куклен-Брестник ще е около километър и половина. Двете пътни артерии ще облекчат трафика и ще са в помощ на бизнеса и хората. Новата отсечка КЦМ-Куклен, която се прави в момента, също ще разтовари автомобилното движение.

“Искаме да разширим и рехабилитираме и пътя Яврово-Добралък, затова сега възлагаме проектирането му, като ще търсим финансиране”, обяснява Мария Белчева. Става въпрос за труден планински терен с дължина около 16 км, по който има свлачищни участъци. На три от тях се е наложило през последните години общината да прави подпорни стени заради срутвания.

Предстои ремонт на още един общински път – от местността Копривките до хижа “Руен”, който е важен за развитието на туризма в община Куклен. В нейния обхват попада популярно място за отдих на жителите на Пловдив и региона - парк “Родопи”. В близките до него села Руен и Гълъбово общината с финансиране от МИГ Куклен-Асеновград е изградила информационни кътове за забележителностите, които посетителите могат да видят в района.

Така ще изглеждат модерните детски ясли

С държавно финансиране общината подобрява и образователната инфраструктура. Довършват се строителните работи в сградата на СУ “Отец Паисий” в Куклен, като е запазена прекрасната старинна архитектура. Там е направена изолация, монтирани са фотоволтаици на покрива, реновирани са 5 кабинета, купено е цялостно оборудване, включително и интерактивни дъски.

Заради добрите условия за живот общината е предпочитана от млади семейства и раждаемостта расте. Две поредни години има вече три паралелки първокласници, докато преди са били по две. По тази причина се обновява старата сграда на СУ “Отец Паисий”. Има одобрен проект за строителство на детски ясли за 4 групи към ДГ “Приятели” в Куклен, тече процедура за избор на изпълнител, като обектът ще се реализира основно с държавно финансиране.

“След като направим яслите, в съседство ще изградим красив парк, в който децата и родителите им да се забавляват - със сух фонтан, геопластики със съоръжения за игра, малък фитнес, много цветя. В момента проектираме обновяването на емблематичния за града парк, на чиято територия е разположен новият женски клуб. Сградата открихме навръх Бабинден тази година. Тя разполага със съвременно оборудване и се превърна в любимо място за срещи на възрастните жителки на Куклен”, казва кметицата.

Желанието є е по-скоро да започне ремонт на читалището в Куклен, което развива богата културна дейност. Там трябва ремонт на покрива, подмяна на дограмите и седалките в залата, да се изгради отоплителна система. Общината е кандидатствала за финансиране от Програмата за развитие на селските райони.

В Куклен са създадени добри условия за спорт. На стадиона, който е облагороден, има футболно игрище на малки вратички. С пълно единодушие съветниците са одобрили общински имот от 12 дка да бъде отреден за спортни дейности. Там ще се изградят писти и игрища. Предстои смяна на статута на други 4 дка, където ще има пъмп трак трасе с неравности за велосипедисти.

Кметът на Куклен Мария Белчева получи тази година награда за най-добри практики на местната администрация на международния форум за жени лидери в София.

Търси се финансиране

за строителство на многофункционална спортна зала в Куклен. “Проектът е готов и отговаря на всички съвременни изисквания. Сградата ще бъде ситуирана в непосредствена близост до стадиона и така жителите на общината ще имат цял модерен комплекс с покрито спортно съоръжение и открити игрища”, казва Мария Белчева.

Голяма популярност сред децата и младежите в Куклен набира съп сърфът, който може да се тренира на местния микроязовир. Общината е организирала безплатни уроци за желаещите и те са разпределени в три групи от 10 до 29 години. Спечелен е проект по ПУДООС - около водната площ да се направят ограда и озеленяване, да се поставят пейки.

Пенсионерският клуб е модерно оборудван и е любимо място за възрастните жителки.