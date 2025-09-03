ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21224662 www.24chasa.bg

Четирима министри рекламират еврото в Пловдив, вечерта - шоу с дронове

24 часа Пловдив онлайн

1400
Министрите на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев и на околната среда и водите Манол Генов ще вземат участие в срещата.

Четирима министри - на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев и на околната среда и водите Манол Генов, идват в Пловдив, за да вземат участие в среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Тя ще се проведе утре от 14,30 ч., съобщиха от общината. 

Символични домакини на срещата ще са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума ще присъстват областният управител Христина Янчева, представители на местната власт, бизнеса и гражданите. Като част от кампанията вечерта от 21 ч. над площад "Централен" ще се проведе светлинно шоу със 100 дрона.

Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Министрите на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев и на околната среда и водите Манол Генов ще вземат участие в срещата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание