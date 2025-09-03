Четирима министри рекламират еврото в Пловдив, вечерта - шоу с дронове

Четирима министри - на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев и на околната среда и водите Манол Генов, идват в Пловдив, за да вземат участие в среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото. Тя ще се проведе утре от 14,30 ч., съобщиха от общината.

Символични домакини на срещата ще са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума ще присъстват областният управител Христина Янчева, представители на местната власт, бизнеса и гражданите. Като част от кампанията вечерта от 21 ч. над площад "Централен" ще се проведе светлинно шоу със 100 дрона.

Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.