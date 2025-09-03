ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21224746 www.24chasa.bg

Четирима младежи са ранени след катастрофа край село Бата

2924
Снимка: Снимка: Архив

Четирима младежи са пострадали при пътнотранспортно произшествие, станало около 23:36 ч. снощи на пътя между поморийските села Медово и Бата, съобщиха от Областната дирекция на МВР Бургас.

Инцидентът е възникнал след като лек автомобил "Опел Корса" с бургаска регистрация, управляван от 18-годишна жена с шест месеца стаж като водач, е катастрофирал самостоятелно. При движение с несъобразена скорост в участък с ляв завой, водачката е загубила контрол над автомобила, който се е преобърнал в крайпътна земеделска нива.

В автомобила са пътували още две момчета и едно момиче – всички от село Бата, Община Поморие. Четиримата младежи са без опасност за живота, уточни говорителят на полицията Цветелина Рандева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание