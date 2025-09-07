Санирахме всички училища в общината, строим нова детска градина.

Г-н Здравков, какво отчитате като кмет за последната година, от какво сте най-доволен?

– Не сме спирали да работим, каквито и трудности да имаме. Санирахме всичките общински училища. В момента и последното в с. Богданица е на финал със санирането, а на покрива му ще има фотоволтаици. Това е съществено условие за добра среда на качествен образователен процес и родители и учители го оценяват. Предстоят ни планови инвестиции в ремонт на покривите на училището в с. Катуница, на детската градина в Караджово и на читалищата в Поповица и Чешнигирово. Успяхме да спечелим финансиране и по програма “Красива България” ще санираме кметството в с. Милево и здравните служби в Чешнигирово и Болярци.

Гордеем се с инвестицията в 5-километрова велоалея от Катуница до местността Кемера.

Хората са се уверили, че наистина имаме успех в подобряване на публичната среда, че подобряваме условията за живот във всички възрастови групи и общности по всичките ни населени места.

Няма пренебрегнати села и общности.

Финализирахме реновирането на площада в Караджово, предстои да завършим обновяването на площадното пространство в Катуница. В четири населени места в момента се изпълняват обекти с пари от ПУДООС.

– За инфраструктурата какво правите?

– Подобряването на инфраструктурата е сред приоритетите ни. Общинското звено за ремонт на улици съществува повече от 15 години. То всяка година асфалтира по 4 - 5 км.Така излиза много по-евтино, а и по-оперативно се работи в сравнение с външни изпълнители. Звеното разполага с необходимата техника и служители, които полагат качествено уличните настилки. До края на годината машинният му парк ще бъде допълнен с нов сметовоз и багер.

– По какви проекти се работи в момента?

– Садово е малка община в сърцето на Тракия. За нас е важно да задържим демографията на добро ниво, да няма миграция навън и да не се обезлюдяват села. Усилията ни за благоустрояване на Садово и 11-те села способстват за задържане на населението и поскъпване на имотите. Факт е, че през последните години цените им са скочили чувствително. Наблюдава се засилено търсене на къщи и земи от жители на други населени места. Строят се нови домове и се правят подобрения на съществуващите. Отчитаме всичко това и се амбицираме да покажем ниво на обществена среда, която да привлича още хора.

Така ще изглежда новата детска градина в с. Богданица.

Изключително ми е приятно и като кмет, и като редови жител да чувам оценки, че животът в Садово и селата ни е по-спокоен и безопасен, няма трафик и задръствания. Тук поддържаме непрекъснато инвестиции за среда на детски отдих, спорт, за младите хора и възрастните. В населените места са оформени красиви паркове и площади, изградени са детски площадки и спортни игрища.

Имаме цели десет детски градини и те са в много добро състояние. В с. Богданица тази година ще стартира изграждането на нова детска градина, тя ще е в двора на учебното заведение и ще е за 50 деца. Очакваме финансиране от плана за възстановяване. Пак оттам ще са средствата за физкултурен салон в ОУ “Гео Милев” в Садово, защото няма закрита зона за спорт.

– Какви проблеми за разрешаване стоят пред вас и екипа ви?

– Като проблем на общината ни категорично отбелязвам

липсата на транспортна свързаност между селата и големите градове като Пловдив и Асеновград. С изключение на Катуница и населените ни места, които са по жп линията Пловдив - Свиленград, останалите нямат транспортна връзка с Пловдив и Асеновград. Това затруднява придвижването на жителите ни, които работят в двата града. За разрешаването на този съществен проблем трябва да се намеси държавата.

Друг проблем в Садово е канализацията, има частична. Проектите за изграждане на системи за обратните води са скъпи и местните администрации не са в състояние да ги финансират от собствените си бюджети.

Нужно и неотложно е държавата да оказва и по-голяма подкрепа на заетите със земеделие и животновъдство, които са пострадали от природни бедствия или болест по добитъка. Давам показателен пример. Преди две години много земеделски стопани в общината бяха засегнати от градушка. Държавата им обърна внимание чак след организираните от тях протести и помощта не беше достатъчна. Сега за поредна година огромни масиви земеделски земи бяха засегнати от градушка и помощта на държавата не е достатъчна. В същата ситуация са фермери заради болестта по овцете. Управляващите трябва да разберат, че тези хора не правят бизнес, а си вадят прехраната. Те по-трудно се съвземат от подобни сътресения. И става въпрос предимно за млади семейства. Държавата дава твърде скромна подкрепа на животновъдите и те се обезсърчават. Понеже сме традиционно земеделски район, част от проблемите ни трайно са свързани с условията и рисковете на земеделието. Славата на Садово бе десетилетия наред в отглеждането на фъстъци. Сега заради липса на държавна подкрепа са се свили и площите с тази култура. Местните отглеждат предимно зеленчуци и плодове, които се славят с вкусовите си качества. Голяма част от продукцията се предлага на пазарите в страната или се изкупува от консервни предприятия.

Задържащият се висок процент на безработица в Садово също е сред проблемите за решаване. Истината е, че основно безработни са тези, които отказват всякакви предложения да си вадят хляба с труд. Това е социален проблем, който не ни е подминал и тук. Не е нормално през 2025 г. някой съзнателно да предпочита да живее единствено официално на социални помощи, защото това е на гърба на данъкоплатците. Държавата трябва да минимизира възможно най-категорично такава политика.

Иначе искрено съм удовлетворен, че местният бизнес се развива добре, разширява производствата си и има отношение към обществото ни и всички благотворителни каузи и инициативи.

– Вие сте четвърти мандат кмет, към какво продължавате да проявявате нетърпимост?

– Не са малко нещата, които искам да бъдат трайно променени за по-добро. И на това да учим младите и децата.

Например нерегламентираните депа за строителните отпадъци не спират да са сериозен повод за тревога. Идват и хора от други населени места да складират боклуци. Принудихме се да създадем звено, което обхожда населените ни места и глобява нарушителите, но въпреки това сметищата си стоят. Сметосъбирането и сметоизвозването натоварват много общинския бюджет, тъй като се плащат високи такси на регионалното депо в Асеновград. Затова и кметовете на селата в община Садово непрекъснато апелират към жителите за по-рационално третиране на отпадъците.

Местната администрация полага големи усилия за чистотата. Закупува се нова техника за събиране на боклуците и съдове за смет.

В ОУ „Гео Милев“ в Садово ще се строи физкултурен салон.

– Какво искате да кажете на своите съграждани?

– Да бъдат здрави, да живеят с удоволствие в нашите прекрасни населени места. Да знаят, че общината ни е финансово стабилна и успява да се справи с предизвикателствата, защото имаме отговорно общинско управление. В оставащите две години до края на мандата ще имаме още по-привлекателна и сигурна среда в община Садово.