Военни с "Кугър" помагат за потушаването на пожара в Национален парк „Рила“

Военни с "Кугър" помагат за потушаването на пожара в Национален парк „Рила" СНИМКА: Министерството на отбраната

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават участието си в гасителните действия на пожара в национален парк „Рила", съобщиха от министерството на отбраната. 

Под ръководството на лейтенант Павел Бангеев 20 военнослужещи с техника от състава на 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване - Благоевград помагат в борбата с пожара в района на село Горно Осеново. Те действат в пресечен, трудно достъпен терен с голяма денивелация.

Усилията на огнеборците днес ще бъдат подпомогнати и с летателна техника. Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL "Кугър" излетя в 13.25 часа, за да извършва гасене от въздуха в района над село Долно Осеново, на територията на Национален парк „Рила".

