По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Спипаха шофьор без книжка да кара кола без номера в Дуранкулак

Дияна Райнова

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Шофьор е задържан в крайграничното село Дуранкулак без книжка и автомобил без регистрационни табели, иззети в Румъния, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 2 септември, около 22:50 часа в селото е спрян за проверка лек автомобил „Нисан", без регистрационни табели, управляван от 45-годишен мъж. При последвалите полицейски действия е установено, че водачът не притежава свидетелство за правоуправление, тъй като то е иззето от румънските власти заедно с регистрационните табели на автомобила.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

