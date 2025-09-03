Спипаха шофьор без книжка да кара кола без номера в Дуранкулак

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор е задържан в крайграничното село Дуранкулак без книжка и автомобил без регистрационни табели, иззети в Румъния, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

На 2 септември, около 22:50 часа в селото е спрян за проверка лек автомобил „Нисан", без регистрационни табели, управляван от 45-годишен мъж. При последвалите полицейски действия е установено, че водачът не притежава свидетелство за правоуправление, тъй като то е иззето от румънските власти заедно с регистрационните табели на автомобила.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.