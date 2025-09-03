ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Двама загинаха в жестока челна катастрофа на изхода на село Константиново

Челната катастрофа при село Константиново Кадър: Фейсбук/Xnews.bg

Двама души са загинали при челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново, съобщи пред БТА д-р Петя Радева, директор на Център за спешна медицинска помощ в Хасково.

По думите й има и ранени, като техният брой се уточнява, но по първоначална информация пострадалите при катастрофата са седем души.

Според официалната информация от пресслужбата на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково сблъсъкът е на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът получен към 13:16 часа. Изясняват се обстоятелствата. На място са изпратени пет полицейски екипа, има медици и пожарникари.

