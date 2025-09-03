ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Почина Христина, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг (Обновена)

Христина и сина ѝ Мартин. Снимка Фейсбук/Константин Кацаров

35-годишната Христина, която пострада най-тежко от АТВ-то в Слънчев бряг, е починала. Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов в своя фейсбук публикация.

"Христина бе убита....вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!", пише той. 

💔Христина бе убита….вече не е между нас! Бог да я прости! Молете се за Марти!

От УМБАЛ Бургас потвърдиха преди минути пред "24 часа", че сърцето на Христина е спряло около 12 часа днес. 

Повече от две седмици животът на Христина беше поддържан изкуствено, след като мозъкът на младата жена отказа да функционира, а сърцето ѝ се поддържаше изкуствено с медикаменти.

Състоянието на малкия Марти вече се подобрява. По последнa информация от лекарите той е вън от опасност за живота, съобщи неговият вуйчо Светослав Соколов и брат на майка му Христина.

"Имаше 4 счупени ребра, които са почнали да зарастват. Малкият кръвоизлив в мозъка вече се е абсорбирал. Това е лъч надежда за нас. Все още не е контактен. Докторите в Пирогов правят всичко възможно, за да стабилизират изцяло състоянието му. Благодарим за това", обясни вуйчото.

Междувременно в кръвта и урината на 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август се качи с АТВ-то си върху тротоар в Слънчев бряг и рани петима души, са открити следи от марихуана.

Според окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов химико-токсикологичната експертиза е категорична за наличието на наркотичното вещество.

Те коментираха, че след преценка от наблюдаващия прокурор, има основание обвинението да преосмисли преквалификация на престъплението като умишлено.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

