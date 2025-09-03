Държавният резерв започва доставка на вода за Плевен и Стражица

Само два дни след отправеното искане Държавният резерв започна доставка на питейна вода за област Плевен

С решение на Министерския съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави бутилирана изворна вода на община Плевен, поради обявено бедствено положение от 1 септември 2025 г във връзка с трайна липса на вода за питейно-битови нужди.

Общото количество възлиза на 262 944 литра, от които 139 104 литра са в разфасовки по 1,5 литра, а 123 840 литра – в разфасовки по 10 литра. С предоставените количества ще бъдат обезпечени нуждите на болнични заведения, училища, социални институции и детски градини на територията на общината.

Официалното искане от областния управител на Плевен бе изпратено на 1 септември. Незабавно след това документът беше внесен в Министерския съвет и включен за разглеждане в дневния ред на редовното правителствено заседание на 3 септември. Решението бе взето без отлагане, което е ясен знак за отговорното отношение на правителството към проблемите на местните общности и готовността му да действа своевременно при кризисни ситуации.

Още в същия ден е създадена необходимата организация водата да бъде натоварена и транспортирана към засегнатите райони, за да се осигури навременна доставка на място. Така се гарантира, че жителите и институциите в Плевен няма да останат без достъп до питейна вода.

В същото време държавна подкрепа ще получи и община Стражица, където в село Виноград бе обявено бедствено положение заради силно намален дебит на водоизточниците и проблеми с водоподаването. На общината ще бъдат предоставени общо 26 250 литра бутилирана вода, от които 15 750 литра в разфасовки по 1,5 литра и 10 500 литра в разфасовки по 10 литра.

По този начин държавата гарантира, че засегнатите райони ще получат необходимата подкрепа и достъп до питейна вода, а институциите остават ангажирани с бързи и навременни мерки за справяне с кризисните ситуации.