Прокуратурата във Видин разследва шест случая на трафик на мигранти, има задържани

Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се водят шест новообразувани досъдебни производства за незаконно подпомагане на чужди граждани да преминават през територията на страната в нарушение на закона.

Осем лица са привлечени в качеството на обвиняеми по тези дела.

Сред тях са българските граждани – Р.А., К.Б., които на 16.08.2025 г., движейки се от гр. Видин към гр. Калафат, в 30-километровата гранична зона, транспортирали с товарен автомобил 10 лица.

По друго дело за противозаконно подпомагане на чужди граждани без редовни документи за задгранично пътуване в качеството на обвиняеми са привлечени гражданите на Румъния – Н.Ф. и Д.К.

На 19.08.2025 г. двамата превозвали с автобус 13 граждани на Сирия и Ирак, сред които имало и 2 лица, ненавършили 16-годишна възраст.

На 21.08.2025 г. гражданинът на Турция Ф.Ю. транспортирал 16 мигранти от Сирия, Ирак и Иран, които не притежавали валидни документи за самоличност. За целта той използвал влекач с прикачено полуремарке.

Обвиняемият Я.Х., гражданин на Словакия, на 22.08.2025 г. подпомогнал група чужденци от 21 лица да преминават в страната в нарушение на закона, като ги превозвал с микробус.

Гражданинът на Украйна В.З. на 23.08.2025 г. транспортирал 6-ма чужденци, като ги превозвал с товарен автомобил с прикачено полуремарке. Сред тях имало малолетно и непълнолетни лица без документи за самоличност.

На 27.08.2025 г. О.Г., гражданин на Турция, транспортирал с товарен автомобил с полуремарке 18 лица, включително 6-ма непълнолетни, по главен път Е79. В граничната зона в гр. Видин превозното средство било спряно за проверка, при която било установено, че част от пътуващите в него нямат документи за самоличност.

С определения на съда спрямо седем от обвиняемите по тези дела за незаконно подпомагане на мигранти са взети мерки за неотклонение „задържане под стража". Единият от обвиняемите са с мярка за неотклонение „домашен арест".

Разследванията по досъдебните производства продължават под надзора на Районна прокуратура – Видин.