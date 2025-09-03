ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва рехабилитация на магистрален водопровод в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

Със знаковата първа копка днес бе даден старт на строителните дейности по подмяната на 2-километров участък от магистрален водопровод в Монтана. Обектът бе открит с водосвет, отслужен от отец Николай.

„Това е осмият и последен проект в Монтана, изпълняван по националната инвестиционна програма за общините 2024 – 2027 година", започна обръщението си към присъстващите кметът Златко Живков. В следващите 240 дни ще бъде направена рехабилитация на водопровода, който преминава под парковете Огоста, Калето и Слънчевата градина. В първия участък трасето ще бъде изместено, за да не попада в частни имоти, където е сега. В останалата част от 2-километровата отсечка новата тръба ще премине през стария водопровод. Инвестицията е в размер на 1 милион и 185 хиляди лева.

„Приоритетно в проектите на община Монтана по националната програма е обновяване на подземните комуникации и по-специално на водопроводната и канализационна мрежа, подчерта Живков. Това се прави в кварталите „Плиска", „Кошарник",„Мала Кутловица" и ще бъде направено на голям участък от централния булевард „Трети март".

От общо осем проекта по националната инвестиционна програма, един е финализиран – ремонтът на междуселски път Клисурица – Славотин. Завършват се два други междуселски пътя между Горно Белотинци и Одоровци и между Монтана и Долно Белотинци. Продължава работата в три квартала. Даден е старт на реконструкцията на булевард „Трети март" от бившия завод "Аналитик" до изхода на града и на рехабилитацията на 2-километровата отсечка на магистрален водопровод. Инвестициите по програмата в Монтана са малко над 50 милиона лева. За пръв път от 30 години насам държавата осигурява сериозни възможности на общините да обновят инфраструктурата си, каза още кметът на Монтана.

