По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Наталия Киселова поздрави Васил Найденов за 75-ия му рожден ден

Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изпрати поздравителен адрес по повод 75-ия рожден ден на Васил Найденов и му пожела здраве, дълголетие и творческо вдъхновение.

Със своя неповторим глас и прекрасни песни Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика, пише в адреса председателят на парламента и допълва, че през годините Васил Найденов радва своите почитатели с незабравими изпълнения.

По думите й всяка негова песен е хит, който устоява на времето и се пее от различни поколения. Винаги взискателен към себе си, със самобитно сценично присъствие и с откровено отношение към публиката, Вие така и не направихте компромис с репертоара си, отбелязва председателят на Народното събрание. И ето че половин век по-късно запомнящите се мелодии и текстовете, в които няма нито една излишна дума, продължават да провокират емоциите на Вашите почитатели, пише в адреса Наталия Киселова.

Наталия Киселова изразява своята увереност, че песните като „А дали е така", „И утре е ден", „Завръщане" и „Синева" ще останат недостижим еталон за вокално майсторство и красота в музицирането. Пожелавам Ви да продължавате, както и досега, да се радвате на аплодисментите, признанието и обичта на верните си почитатели, посочва в поздравлението си председателят на парламента.

