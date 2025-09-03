По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смъртта на Христина, премазана от АТВ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делото отива от районната в окръжната прокуратура на Бургас

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха пометени и тежко ранени петима души, отива от районната в окръжната прокуратура. Причината е смъртта на най-тежко пострадалата - 34-годишната Христина, показа проверка на "24 часа".

Младата жена издъхна днес около 12 ч. в УМБАЛ Бургас, след като сърцето й спряло. Тя бе в мозъчна смърт, а животът й се поддържаше с медицинска апаратура.

"Настъпването на смъртта на Христина е съставомерен резултат, който предполага изпращането на делото от районна в окръжна прокуратура. Най-вероятно обвиненията срещу Никола Бургазлиев ще бъдат преквалифицирани в по-тежки, но това е в единствено в компетенцията на наблюдаващия прокурор", коментира пред "24 часа" окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Очаква се наблюдаващият прокурор, който ще поеме делото, да прецени за евентуална преквалификация, включително относно извършване на деянието с настъпила смърт при условия на евентуален умисъл. В този случай наказанието, предвидено от НК е лишаване от свобода от 15 до 20 г ,коментират юристи.

Кървавата катастрофа с АТВ стана на 15 август на една от най-оживените крайбрежни алеи в Слънчев бряг. Първоначалните проби за алкохол и наркотици на шофьора на АТВ-то - 18-годишният Никола Бургазлиев от Несебър, бяха отрицателни.

Кръвната проба обаче и тази на урина, дадени в София, показаха наличие на следи от марихуана. А междувременно по разпореждане на главния прокурор Борислав Сарафов разследването на катастрофата бе поето от националното следствие.