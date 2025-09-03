Хванаха 18 пияни и 4 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други девет - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4-ма, един е отказал тестване, съобщават от МВР.

14 349 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 504 водачи и пътници. Съставени са 4122 фиша и 579 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.