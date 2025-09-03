ВиК-Плевен: Водата е годна за питейно-битови цели

Водата, подавана от водопроводната мрежа на Плевен, отговаря на изискванията на наредбата за качество и може да се ползва за питейно-битови цели. Това съобщиха от „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен.

Оттам допълват, че във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен. Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града от утвърдени с РЗИ мониторингови пунктове. Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Към днешна дата резултатите от направените анализи показват, че водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията за качество и може да се ползва за питейно-битови цели.

ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта си, допълват от дружеството.

На последното заседание на Областния кризисен щаб във връзка с проблемите с водоснабдяването на Плевен и населени места в областта, директорът на РЗИ д-р Илиян Минчев също съобщи, че водата е годна за пиене. Той каза още, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж.

На 1 септември заради безводието беше обявено частично бедствено положение в Плевен и селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово и Къшин; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник, за селата Биволаре и Победа. От вчера 2 септември бедствено положение бе обявено и в селата Ясен, Опанец и Буковлък.

Питейна вода от държавния резерв да бъде предоставена на жителите на Плевен и населените места в областта, реши днес правителството.