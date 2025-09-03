Оставиха в ареста двамата младежи, обвинени в кражба на бижута в Дупница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница взе мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемите И.Б. (на 18 години) и Ж.Б. (на 16 години) по досъдебно производство за извършена кражба.

В хода на разследването по делото е установено, че на 26.08.2025 г. от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия в гр. Дупница обвиняемите отнели златни накити на стойност 11 140,10 лева.

За извършване на деянието те използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект задействали устройства, отделящи дим. Незабавно след отнемане на подложка със златните изделия двамата напуснали местопрестъплението.

Действията по досъдебното производство продължават под надзора на прокуратурата.