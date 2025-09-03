ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама братя, докато поливат марихуана в двора си край Варна

Надежда Алексиева

Снимка: Пресцентър на полицията.

Двама братя на 46 и 47 години от Варна, известни на органите на полицията и осъждани за различни престъпления, са задържани, докато са се грижили за насаждения от марихуана.

Задържането е станало по време на специализирана полицейска операция по линия „Противодействие разпространението на наркотични вещества" на територията на ОДМВР – Варна, в землището на с. Въглен, където в дома им са намерени и иззети 40 бр. растения от рода на конопа в различни стадии на растеж, както и торове и препарати за отглеждането им.

При проверката в по-възрастния от двамата братя е намерено и иззето известно количество кокаин.

Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

Случаят е докладван на Районна прокуратура – Варна, под чийто надзор продължават действията по разследването.

