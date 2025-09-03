ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благоустрояват около парк "Калето" и културно-историческите забележителности в Свищов

Районът около паметника на Бръчков и по-приветлив Снимка: Община Свищов

Успоредно с дейностите, свързани с мащабния ремонт на парка и средновековната крепост "Калето" в Свищов текат и редица съпътстващи дейности по облагородяване и благоустрояване на градската среда около културно-историческите забележителности, съобщиха от местната управа.

Обновен е подходът към градинката с паметника на Христо Бръчков, разкриваща чудесна гледка към р. Дунав по пътя към "Калето". Подновени са стълбите, изградени са нови тротоари и се освежават пасарелките, които осигуряват достъп на хората от северната страна на хълма до брега на втората най-голяма река в Европа.

През 2019 година Сдружение "Рисувай с мен" инициира и реализира със свои средства и съдействието на Общината ремонт на градинката с паметника на Христо Бръчков. Бяха подновени пейките и перголите и се възстанови едно от най-популярните места за наблюдение на Дунав в Свищов, припомнят от администрацията.

Общината продължава да инвестира в поддръжката на обществените зони и приветства всяка инициатива, която създава благоприятни условия за по-добра градска жизнена среда, и е пример за добро партньорство между институции и граждани.

Оправят и панорамната площадка за наблюдение на река Дунав Снимка: Община Свищов
Оправят и панорамната площадка за наблюдение на река Дунав Снимка: Община Свищов
Оправят и панорамната площадка за наблюдение на река Дунав Снимка: Община Свищов

