70 грама канабис и кокаин от тайници в имоти в Добрич иззеха с помощта на служебно куче полицаи, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 2 септември при специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, е извършена проверка на частен имот по ул. „Виолета" в град Добрич. Служители на сектор „Криминална полиция", Първо районно управление и сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при Областната дирекция на МВР-Добрич, задържат 30-годишен мъж, известен на МВР. Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско куче в Добрич

С помощта на служебно куче в специално изграден тайник са установени полиетиленови пакетчета със суха тревна маса с общо тегло 10 грама, както и електронни везни. При последвалия полеви тест сухата тревна маса реагира на канабис. Работата по установяване и документиране на случая продължава. Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско куче в Добрич

Същия ден в хода на операцията полицейски служители извършват проверка и на втори адрес - по ул. „Акация" в Добрич, обитаван от 47-годишен мъж, известен на МВР. Отново с помощта на служебно куче в специално изграден тайник в двора на имота е намерен метален куфар, съдържащ 20 полиетиленови плика със суха тревна маса с общо тегло 60 грама, както и бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин. При последвалия полеви тест сухата тревна маса реагира на канабис. 47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава. Иззеха кокаин и канабис с помощта на полицейско куче в Добрич

Двамата мъже са привлечени като обвиняеми за разпространение на наркотични вещества. Първият е с постоянна мярка за задържане под стража,.вторият е с парична гаранция 2000 лева.