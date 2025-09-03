ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чуйте как Путин и Си Дзинпин си говорят за транспл...

Времето София 33° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21226445 www.24chasa.bg

Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща

1428
Росен Желязков

Министър-председателят Росен Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига утре, 4 септември, на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.

По време на разговора Росен Желязков и Антонио Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на Европейския съюз и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза. След срещата премиерът Желязков и председателят на Европейския съвет ще дадат брифинг за медиите.

Росен Желязков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол