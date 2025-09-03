Николай Димитров: Несебър въвежда още модерни технологии в обслужването на граждани и туристи

Община Несебър внедрява иновативни методи за предоставяне на актуална информация на своите жители и гости.

Нови информационни екрани са поставени на ключови места с интензивен туристически поток. Съоръженията са с дълъг експлоатационен живот и са пригодени за денонощна работа, 7 дни в седмицата, съобщиха от общината.

Екраните излъчват разнообразно съдържание: съобщения за събития, културни прояви, обяви, реклами и друга полезна информация. Основната им функция е да бъдат източник на осведоменост чрез видеоматериали, изображения, звукови файлове и динамични данни за час, време, температура и др. Технологията позволява многократна ротация на съдържанието и представянето му на различни езици.

Целта на общината е чрез тези екрани да популяризира текущи инициативи и събития, да подпомага местния туристически бизнес и да представя културното наследство чрез видеоматериали и филми.

В момента в Туристическия информационен център в Стария град са монтирани пет екрана. Още един е поставен пред пощата в Новия Несебър. Предстои монтаж пред сградата на общината и в Артиум център.

„Нашата цел е не само да осигурим бърз и лесен достъп до информация. Несебър е сред най-посещаваните туристически дестинации в България, затова сме длъжни да предоставяме навременна и полезна информация на хилядите ни гости. Електронизацията на информационните материали е стъпка към опазване на околната среда чрез намаляване употребата на хартиени носители и възможност да бъдем по-гъвкави и актуални в обслужването на граждани и туристи", коментира кметът Николай Димитров.

В дългосрочен план Община Несебър планира да внедри различни елементи от концепцията „Умен град". Вече са изградени пейки с вградени зарядни устройства за мобилни телефони, разположени на ключови места в града.