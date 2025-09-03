ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чуйте как Путин и Си Дзинпин си говорят за транспл...

Слагат банкомат за хората в отдалечен квартал в Свищов

Дима Максимова

Банкомат Снимка: Pixabay

По настояване на жителите, в един от отдалечените квартали в град Свищов ще бъде поставена АТМ машина на водеща банка, съобщи кметът на Свищов Генчо Генчев. Устройството ще бъде инсталирано на търговски обект, в квартал "Дунав", където в момента текат ремонтни дейности.

Кметът подчерта, че при разговори с възрастните хора от ж.к. "Дунав" е разбрал за затрудненията, с които се сблъскват, поради липсата на банкомат в близост и разходите, които правят, за да отидат до централната част на града. За улеснение на жителите в квартала, устройството за теглене на пари скоро ще заработи, а кметът Генчев изразява лична благодарност както към ръководството на банката за съдействието, така и към собственика на супермаркета Антон Антонов за разбирането и за предоставената площ в сградата на магазина.

