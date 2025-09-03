ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С 15 хил. лв. обновяват санитарни възли в свищовското читалище

Дима Максимова

[email protected]

972
Вековната културна институция ще има съвременни тоалетни Снимка: Община Свищов

Община Свищов инвестира 15 хил. лева за ремонт на санитарни помещения в Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856". Двете тоалетни и фоайето пред тях се използват от изпълнителите и камерната зала към него, а обновяването беше крайно наложително, тъй като бяха в окаяно състояние. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на месец септември, когато ще се проведе и празникът на града "Свищовски лозници", посочват от местната управа.

Ежегодно Общината прави инвестиции, насочени към подобряването на условията във всички свои читалища, като конкретно за Свищовското читалище през 2020 година бяха инвестирани 50 хиляди лева за обновяване на парната инсталация. Проектът бе финансиран от Националния доверителен екофонд по програма „Микропроекти за климата", като с него се реши изключително сериозен и дългогодишен проблем в една от най-значимите културни институции на Свищов.

