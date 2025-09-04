Печатарската преса за книги и учебници на Христо Г. Данов отново работи в музея му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как са печатани първите български книги и учебници - това може да разбере всеки посетител на къщата музей на Христо Г. Данов в Пловдив. Интересното е, че печатарската преса още работи. Тя е от типа, наречен американка. Помещавала се в печатницата на бащата на българското книгоиздаване, която е била в някогашния Гаваз хан на днешната улица "Опълченска" в града.

Там Христо Г. Данов мести своята печатница след Освобождението, преди това е била във Виена. Американката работи на следния принцип:

текстът се набира ръчно, а буквите се подреждат в дървени рамки,

така че да образуват цяла страница. Намазват се с мастило, а след това се отпечатват на хартията, поставена в специална касета, която я държи неподвижна.

Това става възможно с натискане на лоста на машината. Тогава плочата с натиск се спуска равномерно и печата текста. Дървените рамки, на които подреждали буквите, се изработвали най-вече от изсушена дървесина, за да издържат на напрежението от многократния натиск.

В музея на Данов в Стария град има и втора негова печатарска машина - за изработване на визитни картички. Тя е миниатюрен вариант на голямата американка и функционира по същия начин. Печатарската машина тип американка е реставрирана и работи.

И тя използва плоска печатна форма и механизъм за равномерен натиск. Формата с набрания текст се намазва с мастило, след което листчето за визитка се поставя в държач, който го фиксира на мястото му. При натискане на ръчния лост печатната плоча и хартията се притискат плътно и така отпечатва буквите върху листа.

"Малко са печатните преси, които още работят. В нашата експозиция има цели две. От постъпването като експонат в музея американката не е работила, но я ремонтирахме с помощта на един възрастен печатар.

Когато водят деца в музея, им е много интересно", обяснява пред "24 часа" директорът на Регионалния исторически музей Стоян Иванов. Уредничката на музея Радка Ангелова показва снимки от дейността на печатницата на Данов.

Още една работеща преса има в Клисура - родния град на големия възрожденец.

Къщата музей на Христо Г. Данов е с особен статут

– община Пловдив я използва като експозиция по договор с наследниците му, който се преподписва на всеки 3 г. Тя е типична за възрожденската архитектура. Има 6 стаи, които са симетрично разположени. В кабинета на възрожденеца могат да се видят снимки със семейството му - той има общо 9 деца, но 4 от тях умират в детска възраст.

Там е изложена и първата издадена от него книга - "Старопланинче". В нея Данов дава над 30 препоръки за борба с холерата. Събирал е от различни учебници информация как хората могат да се предпазят от болестта и накрая ги е синтезирал в книжката.

Експозицията "Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век", разположена в музея на Христо Г. Данов, е открита през 1975 г. Тя проследява етапите в развитието на просветата по нашите земи, защото Христо Г. Данов полага основите на модерното книгоиздаване и печата в България.

За цялата си дейност е издал близо 1000 учебника и книги и 900 помагала

В музея има близо 5000 печатни издания. Изложени са едни от първите буквари, учебници, географски карти, вещи на Христо Данов и кореспонденцията с издателството му. В Дановата къща още може да се видят реални снимки от дейността на печатницата му. Машината за визитни картички

"За 20 дни е успял да научи 186 ученици да сричат, да си пишат имената и на техните близки", казва уредничката на музея Радка Ангелова. Дановият метод за обучение бил да достигне първо приятелски до децата.

"За да ги привлека към себе си, аз станах техен приятел. Изхвърлих от часовете всички обидни думи и физически наказания", цитира го Радка Ангелова.

През 60-те години на XIX век, когато вече се замогва, той се установява заедно със семейството си в тази къща в Пловдив. След малко повече от 30 г. става и кмет на града. За работата си като управник на Пловдив е отказвал заплата.

"Имал е строги критерии за това, което издава

Ако говорим за учебници, съдържанието трябвало да е кратко, точно, ясно и разбираемо от учениците", разказва уредничката.

В книжарниците му в Пловдив и Русе е имало всякакви помагала за децата: по геометрия и аритметика, билогия, химия и география. Те били взети от чужбина, но с превод на български.

Христо Г. Данов създавал различни учебници, като синтезирал съдържанието и изграждал система, улесняваща усвояването на материала от децата.

Той бил изключително добър учител и човек с дълбоко разбиране за нуждите на учениците си

Той е и един от основните дарители за новооткриващи се училища.

"Щом научавал, че някъде по българските земи се отваря ново учебно заведение, дарявал голяма част от своите учебници, за да подпомогне образователния процес.

За да избегне цензурата, наложена от Османската империя преди Освобождението, Данов печатал книги извън пределите — в Белград, Будапеща и Виена", хвърля още светлина върху делото на Христо Г. Данов Радка Ангелова.