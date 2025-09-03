Търсят доброволци за опожарения апартамент в Пловдив, кметът се включва с дарение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аз се ангажирам с възстановяването на дограмата с лични средства и с помощ с ремонта, обяви Костадин Димитров

Доброволци са необходими за почистването на опожарения апартамент в блок 258 в пловдивския квартал "Тракия", съобщи кметът Костадин Димитров.

"Аз се ангажирам с възстановяването на дограмата с лични средства и с помощ с ремонта", заяви градоначалникът. И добави, че ще предложи на депутатите от ГЕРБ да дарят пари, а на общинския съвет - да отпусне финансова подкрепа за пострадалите.

"Вярвам, че помощта в такива моменти крепи не само онези, които имат нужда от нея, а и онези, които протягат ръка. Нека помогнем", призовава Костадин Димитров.

Пожарът избухна по обяд в събота. На място бяха изпратени три екипа огнеборци и автомеханична стълба. Пожарникарите угасиха пламъците, като не допуснаха да се стигне до жертви или ранени. Апартаментът обаче изгоря изцяло.