Управляващите внесоха закон, с който да сменят шефа на НСИ Атанас Атанасов

Законопроект, с който да бъде сменен председателя на Националния статистически институт, внесоха от управляващата коалиция.

Конкретно ГЕРБ, БСП и ИТН предлагат законопроект за промяна на процедурата за избор - вместо да се назначава от Министерския съвет, да се избира от парламента, както и председателят да предлага имена за свои заместници, които също да бъдат гласувани от депутатите. В текста е заложено още, че до месец след промяната на закона, парламентът трябва да избере нови шефове на института.

В момента начело на НСИ е Атанас Атанасов. Той беше избран през лятото на 2022 г., а по закон мандатът му е седем години. В мотивите вносителите пишат, че с промяната на процедурата "ще се осигури в по-голяма степен публичност, прозрачност и професионални критерии при избора".

Вероятно проектът ще бъде подкрепен и от "Възраждане", които отдавна критикуват институцията, че вади неправилни данни, най-вече за ръста на инфлацията, организирали са и протести срещу тях.